Дерипаска спрогнозировал нефть по 50 долларов

Бизнесмен Олег Дерипаска не исключил того, что цена нефти снизится до 50 долларов за баррель к маю в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Напомним, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон ранее объявил Трампа избранным президентом США. По данным Fox News, Трамп победил в очередном «колеблющемся» штате - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечило ему победу на выборах (для победы необходимо 270 голосов). Соперница Трампа Камала Харрис набрала 226 голосов.

«Трампа начали поздравлять... Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде…», - написал Дерипаска.

Ранее аналитики, опрошенные «Ведомостями» спрогнозировали снижение цен на нефть в следующем году. По их мнению, рост добычи в США и странах соглашения ОПЕК+ приведет к падение стоимости сырья. По данным экспертов, средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 году составит $76 за баррель, что на 6% меньше уровня текущего года.