Новак указал на активную диверсификацию экономики РФ

Диверсификация экономики РФ идет активно, темпы роста промышленности - 4,4% , на 30% выросло производство компьютеров и вычислительной техники.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В целом, мы говорили сегодня о том, что наша экономика устойчиво развивается, происходит диверсификация, активно реализуется и поддерживается направление высокого технологического суверенитета, это строительство станков, российского машиностроения. Если говорить о темпах роста промышленности, то в этом году мы видим 4,4% рост за девять месяцев, и в том числе обрабатывающая промышленность - почти 8%. Это говорит о том, что у нас все-таки в промышленный сектор идут инвестиции, идет там самый высокий рост", - сказал он.

Новак отметил, что активно развивается производство вычислительной техники.