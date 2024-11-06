Силуанов рассказал, что может помочь при импульсивных покупках

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бороться с импульсивными покупками можно. В этом, как уточнил он на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», поможет «период охлаждения», передает агентство «Прайм».

Как уточнил министр, такой подход позволит выяснить, поменяется ли отношение к покупке или нет. Он отметил, что приобретение должно радовать.

«Если ты потом на следующий день подумал: "зачем я потратился" - может быть, и не надо. Поэтому у нас есть такой, знаете, у финансистов есть такой термин - период охлаждения. То есть, если что-то решил задумать, остановись, подумай пару дней. И если через пару дней твое мнение не изменится, значит, надо вернуться», - добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования банка «Русский стандарт», в январе-марте 2024 года 71% платежей россиян по выходным пришелся на супермаркеты. Средний чек одной покупки в супермаркете по выходным в первом квартале 2024 года составил 870 рублей (+7% за год).