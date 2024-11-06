Европу предупредили о последствиях «избавления» от российского газа

Попытки «избавления» от российского газа могут привести к росту цен в Европе. О таких последствиях предупредил кандидат на пост главы энергетической политики ЕС Дан Йоргенсен, его цитирует Politico.

Несмотря на политическое давление и желание избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, они все еще востребованы во многих европейских странах из-за низкой цены. Поэтому полностью избавиться от российских поставок, не увеличив конкуренцию за альтернативные источники, будет сложно и дорого.

Йоргенсен пообещал развивать альтернативные источники энергии и модернизировать существующие энергосети, но для этого потребуется время и деньги, которых в текущий бюджет не заложено. Для развития зеленого водорода, который может заменить традиционные источники энергии, нужны большие инвестиции, что вызывает дополнительные вопросы по финансированию.

Новак заявил о готовности России продолжить поставки газа в Европу

Как отмечает издание, единственное, чего Йоргенсен не может обещать, — это денег, даже несмотря на то, что высокие счета за электроэнергию снижают конкурентоспособность региона и вызывают недовольство. Европа переживает эпоху затягивания поясов и расширения полномочий частного сектора, и у объединения мало финансовых возможностей, признают авторы Politico.

В сентябре 2023 года аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили о «начале конца» эры ископаемых видов топлива. Речь шла о закате глобального интереса к нефти, природному газу и углю. По ожиданиям экспертов, пиковый глобальный спрос на эти виды топлива будет зафиксирован после 2030 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что до конца 2024 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж продолжат расти. Одна из причин роста поставок заключается в опасениях европейских партнеров насчет прекращения транзита топлива через территорию Украины. Российский СПГ еще не запрещен в Европе, и возможностью покупать топливо активно пользуются.