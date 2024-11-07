Аналитик оценил вероятность формирования «пузыря вкладов»

Термин «пузырь вкладов» не применим к депозитам — текущая ситуация со ставками не приведет к каким-то проблемам в экономике или у банков, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Ранее эксперты оценили, существуют ли риски формирования «пузыря вкладов» в стране на фоне очередного повышения ключевой ставки до 21%. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на данный момент на счетах и депозитах в российских банках лежит 116 трлн рублей.

Обычно термин «пузырь» относится к рыночным активам и характеризует отрыв стоимости актива от его фундаментальной стоимости, объясняет Богдан Зварич. Часто, когда «пузырь» лопается, происходит сильное снижение стоимости актива, что сказывается на инвесторах, его использовавших, а также может оказать негативное влияние и на экономику.

«На наш взгляд, к вкладам данный термин не применим, а когда говорят о “пузыре” во вкладах, могут иметь в виду высокий темп притока средств на депозиты от физлиц. Текущая ситуация со вкладами не приведет к каким-то проблемам или сложностям в экономике или у банков», — считает аналитик.

Кредитные организации, получая средства от граждан, размещают их в различные инструменты, которые позволяют не только покрыть выплаты вкладчику, но и заработать банку, объясняет он.