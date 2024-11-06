В Кремле заявили, что Россия не пытается победить доллар

Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

«Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар — это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира», — сказал он.

Песков также заявил, что бюджет России в свое время немного превышал бюджет Нью-Йорка, однако за последние 20 лет российская экономика сумела сделать гигантский рывок и занять 4-5 место в мире по валовому внутреннему продукту (ВВП).

На прошлой неделе сообщалось, что экономика России заняла четвертое место в мире по уровню покупательной способности. Эти сведения представлены в отчете о глобальной динамике ВВП, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ).