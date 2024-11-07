Россия стала больше торговать с Китаем

С января по октябрь торговый оборот России и Китая вырос на 2,8 процента. Об этом со ссылкой на данные таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Товарооборот между странами увеличился до 202,2 миллиарда долларов. Поставки из России увеличились на 1,1 процента, до 108,7 миллиарда. Китай же стал поставлять товаров на 4,7 процента больше — отгрузки выросли до 94,14 миллиарда долларов

В октябре торговля сохранила показатели в пределах 21,8 миллиарда долларов, 10,7 из которых обеспечили поставки из России и 11 — китайские товары.

Российский экспорт преимущественно обеспечен энергоносителями (нефтью, газом и углем), помимо него в соседнюю страну везут металлы, древесину, морепродукты и сельскохозяйственную продукцию. В свою очередь, Китай поставляет машины, компьютеры, смартфоны, игрушки и обувь.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС президент Владимир Путин отметил, что торговля между странами продолжает расти, несмотря на исходящий извне негатив и санкционное давление на Россию. В 2023 году товарооборот достиг рекордных показателей, а с января по август 2024 года его объем вырос еще на 4,5 процента.

С начала 2024 года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах отечественного бизнеса при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев и угрозах представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями. На фоне этого стали применять различные схемы, позволяющие исключить соответствующие риски. Так, в Китае стали создавать для работы с российскими импортерами отдельные юрлица.