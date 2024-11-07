Стало известно, как выборы в США повлияют на рубль

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков. Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что будет теперь с курсом валют.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, существует вероятность, что локально доллар еще продвинется к уровню 98,5 рубля. Вместе с тем он напомнил о том, что уже сегодня состоится заседание ФРС, по итогам которого процентные ставки, вероятно, будут понижены на 25 б.п.

Ситуация может развернуть индекс американской валюты вниз, что уменьшит давление с других валют и сырьевых цен, подчеркнул специалист.

«После этого рубль, вероятно, сможет компенсировать часть потерь, вернув доллар к 96–97. Но вряд ли ниже, учитывая ухудшение внешнеторгового счета и активизацию сезонного спроса на импорт в конце года», - отметил собеседник.

В ноябре-декабре курс доллара может достигать 95–99 рублей, добавил Шепелев.

По словам основателя проекта «Инвестиции Лазовского» Максима Лазовского, в перспективе полугода будут преобладать позитивные для рубля аспекты. Они связаны с предпринимательским опытом Трампа, отметил эксперт.

Возрастающие расходы и активизация экономики США могут повлечь за собой возрастание показателя уже инфляции. Это приведет к укреплению рубля в первом квартале 2025 года до 10%, подчеркнул Лазовский.