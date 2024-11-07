Названа причина переноса торгов на Мосбирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были перенесены из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы, сообщается на сайте биржи.

"7 ноября 2024 года в 09:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.