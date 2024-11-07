В России выросло число работающих подростков

В России зафиксирован рост числа занятых молодых людей в возрасте 15–17 лет. Показатель в 2023 году увеличился на 40%, до 87 тыс., сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда о положении детей и семей.

Отмечается, что в 2022 и 2021 годах число работающих подростков уступало текущим значениям (по 61,6 тыс.). Согласно тексту доклада, больше всего несовершеннолетних задействовано в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тыс.). Также их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тыс.).

Эксперты связали такой тренд с серьезной нехваткой кадров. Кроме того, по словам собеседников, на ситуацию оказывает влияние желание подростков иметь собственные средства.

Напомним, что ранее в России была принята программа содействия молодежной занятости, рассчитанную до 2030 года. Также в стране упростили наем подростков старше 14 лет.

Ранее «Известия» сообщили, что в России выступили за увеличение порога максимального дохода самозанятых — до 3,6 млн рублей в 2025-м с последующим ростом до 3,8 млн, 4 млн и 4,2 млн в следующие три года соответственно.