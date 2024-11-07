Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Мосбиржи стартуют в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 мск начнутся основные торги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московскую биржу.

Сегодня Московская биржа решила отложить старт торгов на фондовом рынке. Она пояснила, что это связано с ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Как указал пресс-центр в сообщении, ошибка уже полностью устранена.

Вместе с тем торги на срочном, валютном рынках и на рынке драгоценных металлов Мосбиржи проводят в штатном режиме.

«Система доступна для подключения участников с 11:45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов», – отметила площадка.

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алину Попцову сообщили, что в ближайшее время фондовый рынок будет находиться под давлением неопределенности.