СМИ: планы Трампа по ввозным пошлинам перетрясут мировую экономику

Планы Трампа по изменению импортных тарифов серьезно перетрясут мировую экономику, однако Россия будет в числе стран, которых это затронет меньше всего. Такие выводы делают экономисты Bloomberg.

В своей предвыборной программе Дональд Трамп обещал две главные экономические реформы: ввести тарифы на весь без исключения импорт и снизить корпоративные налоги с 21% до 15%. Тарифы на импорт могут составить от 10 до 20%, а для китайской продукции — все 60%.

На одном из митингов в сентябре Трамп обещал приложить все усилия, чтобы сохранить доллар в качестве мировой резервной валюты, а странам, которые решатся уйти от американской валюты, он пригрозил 100-процентными пошлинами на импорт.

Последствия таких решений анализирует экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков:

«Главным образом мы оцениваем эффект тех мер, которые Трамп может предпринять в области международной торговли. Одно из обещаний его кампании состояло в том, чтобы повысить тарифы на импорт из Китая до 60% и до 20% на весь оставшийся мир. Это необычно высокие тарифы, которые давно не наблюдались в истории США, поэтому прецедентов мало, и наши результаты оценок говорят, что этот удар прежде всего придется по доле США в международной торговле, мы оцениваем, что сокращение торговли между Китаем и США приведет к сокращению доли США в международной торговле с 20% в конце 2010-х годов до 8,5%, но на горизонте следующих пяти-семи лет. Во-вторых, удар по партнерам США и по другим странам будет неравномерным, больше всего пострадают прямые контрагенты США, ближайшие страны — Мексика и Канада, которые могут потерять до 2% ВВП на горизонте четырех лет. Удар по Китаю будет не настолько выраженным: по нашим оценкам, через четыре года после введения тарифов экономика может быть меньше на порядка 0,4% против того, где она была без торговой войны. Среди тех стран, которые пострадают меньше всего, это страны, которые находятся в Юго-Восточной Азии, которые будут связующими звеньями в международной торговле — Индонезия, Вьетнам и Россия, среди крупных экономик. По нашим оценкам, для ВВП РФ в принципе удар по Китаю даже опосредованно будет относительно нейтральным, не повлияет на наши прогнозы ВВП на следующие четыре года. Что касается доллара и глобальной финансовой системы, то само по себе повышение тарифов для доллара благоприятно, повышение тарифов по основному плану приведет к укреплению доллара на 8-11% на горизонте следующих пары лет за счет снижения внешнего дисбаланса, сокращения импорта и дополнительных бюджетных доходов, которые эти новые тарифы сгенерируют».

Евро упало после победы Трампа, теряя к доллару в моменте почти три процента. Экономисты ведущих мировых изданий опасаются, что президентство Трампа приведет к новым торговым войнам Штатов с Китаем и Европой.

Немецкие СМИ пишут, что тарифы на импорт поднимут цены на немецкие товары в Штатах и, скорее всего, будут означать ответные пошлины ЕС. Politico же опубликовало статью с заголовком «Европейский торговый ночной кошмар становится реальностью».