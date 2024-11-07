В Банке России не увидели просветов на рынке труда
Нехватка кадров в стране пока не стабилизировалась и продолжает ухудшаться, заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов.
Его цитирует «Интерфакс».
«Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Жесткость параметров рынка труда нарастает», — сказал представитель регулятора.
В текущих условиях темпы роста зарплат продолжат оставаться выше темпов роста производительности — это прямой проинфляционный эффект, отметил эксперт.
Безработица в России несколько месяцев держится на уровне в 2,4%. Показатель является минимальным за всю историю наблюдений (статистика ведется с 1991 года). Аналитики предупреждают о рисках скорого вымирания российского бизнеса из-за нехватки рабочих рук.
Между тем число безработных в крупнейшей экономике Европы достигло рекорда. Уровень безработицы в Германии по итогам октября составил 6,1%, что является максимальным показателем с февраля 2021 года.