Составлен топ с самыми выгодными моделями iPhone для покупки на распродаже

Редакция портала "Палач" составила подборку из трех моделей iPhone, которые являются лучшими вариантами для покупки на распродаже 11.11 на маркетплейсах из-за границы. Открывает список iPhone 13, который можно купить по цене от 47,2 тыс. руб. без учета пошлины. Смартфон является лучшей моделью для тех, кто ищет "стартовый билет" в экосистему Apple. Устройство оснащено ярким OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, мощным процессором A15 Bionic, двойной камерой на 12 Мп и прочным корпусом. Эксперты отмечают, что эта модель будет актуальна еще для 2-3 лет активного использования, после чего Apple прекратит его обновления. Оптимальный вариант для тех, кому нужен базовый современный смартфон, — iPhone 15, который предлагает OLED-дисплей на 60 Гц с функциональным вырезом Dynamic Island, мощный чип A16, защищенный от воды корпус, двойную камеру на 48 и 12 Мп. Кроме того, эта модель оснащена USB-C для зарядки. На маркетплейсах он продается по цене от 59,6 тыс. руб. без учета пошлины. Закрывает подборку iPhone 16 Pro стоимостью от 121,7 тыс. руб. без учета пошлины. Актуальный флагман получил увеличенный с 6,1 до 6,3 дюйма OLED-дисплей с динамической частотой до 120 Гц, улучшенную производительность благодаря чипу Apple A18 Pro, тройную камеру на 48, 48 и 12 Мп, титановый корпус и хорошую для компактного смартфона автономность.