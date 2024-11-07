Титов допустил снятие санкций с России после победы Трампа

Дональд Трамп на посту президента США будет соперничать с Китаем и постарается перетянуть Россию на свою сторону, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«⁠Россия не главный враг. И выгода для Трампа заключается в том, чтобы перетащить Россию от Китая на свою сторону. Ну, по крайней мере, сделать нейтральной. Скорее всего, будут снимать санкции – прежде всего экономические», — приводит слова Титова его пресс-служба.

По мнению спецпредставителя президента РФ, Трамп постарается остановить конфликт на Украине, и постепенно прекратит оказывать помощь стране.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что Дональд Трамп является бизнесменом и обладает одним полезным качеством для России - не любит тратить деньги на разных «прихлебателей и приживалок», напоминает «Радиоточка НСН».