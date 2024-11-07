Нефть остается под давлением из-за Китая и доллара

В четверг нефть подешевела, продолжив снижение, начавшееся после президентских выборов в США, поскольку рост доллара и снижение импорта нефти в Китай перевесили риски для поставок, связанные с президентством Трампа. Об этом пишет Reuters.

Победа Дональда Трампа на выборах изначально спровоцировала распродажу, которая обвалила нефть более чем на $2, поскольку доллар вырос. Но к концу торговой сессии в среду нефтяные цены сократили потери, закрывшись с падением менее чем на 1%.

В четверг к 14:00 мск. фьючерсы на Brent подешевели на 0,6%, до $74,46 за баррель. Контракты на WTI снизилась на 0,88%, до $71,06.

Негативные факторы включают в себя сильный доллар и слабый спрос, в то время как положительные факторы связаны с потенциальным усилением санкций против Ирана и Венесуэлы при Трампе, а также с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

«Некоторые из этих потенциальных факторов не окажут влияния в обозримом будущем, но все они вместе формируют текущую картину, ведущую к колебаниям в узком диапазоне», — сказал он. «По моему мнению, в краткосрочной перспективе преобладают риски снижения, если не будет серьезной геополитической эскалации». «Исторически сложилось так, что политика Трампа была направлена на поддержку бизнеса, что, вероятно, поддерживает общий экономический рост и увеличивает спрос на топливо», — сказала Прианка Сакдева, старший аналитик рынка Phillip Nova. «Однако любое вмешательство в политику смягчения ФРС может создать дополнительные трудности для нефтяного рынка».

Дополнительное давление на черное золото оказали данные о том, что импорт сырой нефти в Китай в октябре сократился на 9% — шестой месяц подряд наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом — а также о росте запасов сырой нефти в США.

Ожидается, что Трамп снова введет свою политику «максимального давления» в виде санкций против экспорта иранской нефти. По оценкам Energy Aspects, это может сократить поставки на 1 миллион баррелей в день.

В свой первый срок Трамп также ввел более строгие санкции против венесуэльской нефти. Эти меры были временно отменены администрацией Байдена, но позже восстановлены.

Реальное, а не предполагаемое сокращение поставок также оказывало поддержку. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, в Мексиканском заливе США из-за урагана Рафаэль было остановлено около 17% добычи нефти, или 304 418 баррелей в день.