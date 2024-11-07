Путин рассказал, какие действия США считает глупостью

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не стремится отказываться от использования доллара. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. По его словам, Россия не стремится отказываться от доллара, однако страны Запада сами подталкивают Москву к этому.

«Мы же не стремились отказываться от доллара и не стремимся к этому, это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро», — заявил он.

При этом Путин считает, что такие действия США являются «глупостью», потому что «на долларе держится все могущество» этой страны.