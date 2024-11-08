Что будет с ценами на шампанское к Новому году

Цены на шампанское в России с высокой долей вероятности останутся на текущих уровнях. Об этом заявил президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в ходе Российского винодельческого форума, передает ТАСС.

Представитель компании отметил, что российский рынок будет обеспечен данной продукцией к Новому году. Как уточнил он, в стране «шампанское будет».

«Абрау-Дюрсо» - производитель игристых и тихих вин России. Фирме принадлежат такие винодельни, как «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и другие.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума заявил, что пошлину на вина из недружественных стран нужно увеличить с нынешних 25% до 30-50%. Вместе с тем кабмин будет исходить из необходимой достаточности, отметил он.

По словам Патрушева, пошлины не должны стать запретительными. Напротив, как уточнил вице-премьер, они должны быть источником денег на развитие российского виноделия. Он согласился с тем, что пошлина должна быть увеличена до 30-50%.