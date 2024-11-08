В Молдавии хотят обсудить с "Газпромом" поставки газа в Приднестровье

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов хочет обсудить с "Газпромом" вопрос поставки газа в Приднестровье после прекращения его транзита через Украину, который не определен и грозит очередным энергетическим кризисом.

Об этом министр заявил в интервью молдавскому телеканалу Rlive.

"Я хочу обсудить с "Газпромом" заранее эту ситуацию", - сказал Парликов, отметив, что написал соответствующее письмо российскому концерну, но ответа не последовало.

По его словам, в начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через трансбалканский газопровод из Турции до Молдавии, но необходимые объемы никто не зарезервировал.

"Это значит, что у "Газпрома" сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту", - сказал Парликов.

Он выразил надежду, что ситуация может проясниться в декабре, когда пройдут аукционы по резервированию мощностей на январь.