Отбор газа Европой из ПХГ продолжил рост

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) продолжает расти и существенно превышает закачку, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

"Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб.м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области.

Октябрьский отбор газа Европой вырос в 2,5 раза и стал четвертым максимальным показателем в истории для этого месяца, а закачка - минимальной с 2012 года и на 38% ниже по сравнению с 2023 годом. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $460 за 1 тыс. куб. м.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 8 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 6 ноября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 13,8 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 365 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 94,43% (на 1,9 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 104,8 млрд куб. м газа.

Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 12%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но осенью начали расти и в октябре составили 8,77 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 46% от максимума.

Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока - около $451.