Новак спрогнозировал рост экономики России по итогам года

По итогам 2024 года российская экономика вырастет на 3,9%, а к 2027 году — на 13% по отношению к 2024 году, рассказал на пленарном заседании Русского экономического форума вице-премьер России Александр Новак, сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо увеличить темпы роста, чтобы достичь поставленной цели и обеспечить трансформацию и устойчивое развитие отечественной экономики.

«Хочу отметить, что в прошлом году темпы роста нашей экономики составили 3,6%, а в этом году мы ожидаем где-то 3,9%. К 2027 году, если брать по отношению к 2024 году, с учетом 2024 года, мы должны выйти где-то на 13%», — сказал Новак.

Ранее на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» Новак рассказал, что в России в 2024 году ожидается инфляция на уровне 8% или ниже. Таким образом он признал, что будет превышен официальный прогноз кабмина в 7,3%. Вице-премьер отметил, что в ближайшие два месяца ситуация будет развиваться с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и замедления объемов потребительского и коммерческого кредитования.

До этого Международный валютный фонд в своем докладе указал, что Россия стала четвертой экономикой мира, доля ВВП страны составляет 3,55% мирового. Специалисты МВФ также скорректировали свой прогноз по росту российской экономики с 0,4% до 3,6%. На пятое место в рейтинге опустилась Япония (3,38%). В топе списка: Китай, США и Индия.