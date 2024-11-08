Санкции обрушат экспорт чугуна из России

По итогам 2024 года экспорт чугуна из России рухнет на 19,4 процента по сравнению с прошлым годом, до 2,9 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на прогноз отраслевого агенства Metals & Mining Intelligence (MMI) пишут «Ведомости».

При этом в последний месяц поставки продолжают падать, хотя правительство согласилось с октября отменить курсовую экспортную пошлину на чугун и отдельные виды проката, на чем настаивал Минпромторг. В министерстве считали, что такая мера позволит повысить рентабельность экспорта и сохранить объемы производства.

Основной причиной продолжающегося падения являются санкции Евросоюза и США, связанные с боевыми действиями на Украине. Европа ограничила поставки с помощью квот, а Вашингтон еще в марте прошлого года ввел заградительные пошлины.

Также в MMI отмечают, что ряд металлургических компаний продолжают капитальные ремонты доменных производств. Источник издания в одном из крупных производителей уточнил, что работы носят вынужденный характер.

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На отрасль серьезно давят рост расходов на логистику и ее ограниченность, это касается как железных дорог, особенно в восточном направлении, так и портов. Кроме того, снижать выпуск чугуна пришлось из-за сокращения внутреннего потребления и экспорта стали (чугун используется в ее производстве). Отдельно на динамику экспорта повлияли низкие экспортные цены.