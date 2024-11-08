Россиян предупредили о нехватке мандаринов

Мандариы могут оказаться дефицитным товаров в России уже в этом сезоне. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает источник, причиной дефицита может стать плохой урожай в Турции, из-за которого экспорт турецких мандаринов резко упал. Кроме того, перебои с поставками наблюдаются и в Испании — как сообщили местные страховые компании, недавнее наводнение затопило две трети от всех цитрусовых плантаций в стране.

Впрочем, совсем без мандаринов россияне не останутся — в Абхазии ожидается пик урожайности цитрусовых за последние 10 лет. Согласно информации издания, цена на абхазские мандарины в России составит около 169 рублей за килограмм.

Названы страны – крупнейшие поставщики мандаринов в Россию

Ранее сбор мандаринов стартовал в Азербайджане.