Эксперт заявил, что западные компании мечтают вернуться в РФ

Крупные западные компании мечтают вернуться в России после объявления ее Всемирным банком четвертой экономикой мира, но Москва не всех теперь готова пустить обратно. Об этом РИА Новости заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

По его словам, новость о том, что РФ является четвертой экономикой мира, взбудоражила западный бизнес.

«Они увидели, что за эти два года Россия не только никуда не рухнула, а растет, ее экономический потенциал крепнет», — добавил Широв.

В связи с этим большинство крупных западных компаний, не только американских, но и европейских «теперь мечтают вернуться в РФ». Однако Москва сейчас «будет крепко думать, нужны ли они здесь, и если да, то какие именно требуются», отметил эксперт.

Широв считает, что в первую очередь России нужны высокотехнологические компании, которые поставляют оборудование. При этом, по его мнению, немецкие автоконцерны уже вряд ли получат «имевшиеся у них доли рынка РФ», поскольку она уже занята Китаем.

Также эксперт отметил, что, помимо желания западных компаний вернуться, «нужна политическая деэскалация в отношениях России с Западом».