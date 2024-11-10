Цены на красную икру увеличатся к Новому году на 20% и в два раза по сравнению с концом 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash. Это произойдет из-за уменьшения улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке.

Оптовики начали продавать килограмм лососевой красной икры за девять тысяч рублей вместо обычных шести тысяч рублей. Причина — ужесточение процесса получения сертификатов, уменьшение поставок и уменьшение спроса из-за высоких цен.

По прогнозам экспертов, цены на икру могут подняться на еще две-три тысячи за килограмм в период новогоднего ажиотажа. Однако из-за этого на рынке появилось много подделок. Многие рыбаки используют минералку для увеличения веса банок с икрой, что влияет на вкус, цвет и оболочку икринок. Чтобы обезопасить себя от подделок, эксперты рекомендуют обращать внимание на яркий и насыщенный цвет икры, а не на прозрачность.

Ранее кишечную палочку нашли специалисты Роскачества в красной икре восьми российских производителей. Как отмечается, продукт производится в плохих санитарных условиях и с нарушениями в хранении и перевозке.

До этого сообщалось, что злоумышленники украли со склада рыбоперерабатывающего завода в Петропавовске-Камчатском полторы тонны красной икры. Отмечается, что стоимость похищенного может варьироваться от 10,5 до 12,7 млн рублей.