В Литве оценили расходы на председательство в Евросоюзе

Минфин Литвы оценил расходы страны на председательство в ЕС в €140 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

Литва будет страной-председательницей Евросоюза в первую половину 2027 года. Председательство каждые полгода переходит к новой стране интеграционного объединения.

«В 2025 году в этих рамках финансирование составит €16,3 млн, в 2026 году — €57,3 млн, в 2027 году — €67,4 млн», — сообщили в ведомстве.

В рамках председательства Литвы пройдет около 300 мероприятий, 20 из которых — на высшем уровне. Их подготовкой будут ведать 1,5 тыс. чиновников. Разработку программы мероприятий Литва будет проводить совместно с Ирландией и Грецией, которые будут председательствовать до и после этой страны. В рамках Евросоюза на полтора года разрабатывается повестка по текущим вопросам, решение которых три страны-председательницы координируют по очереди.

Боррель заявил, что призовет ЕС продолжать помощь Киеву

До этого в Литве потребовали от ЕС денег на укрепление границы с РФ. Глава МВД Литвы Агне Билотайте отметила, что власти сейчас не наблюдают никаких миграционных потоков из РФ, однако понимают, что «надо усиливаться».