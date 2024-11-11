Мосбиржа собралась бороться с резкими падениями курса рубля

В случае резких скачков курса рубля, как при быстром росте, так и при падении, Мосбиржа намерена проводить на валютном рынке аукцион обновления цен. Об этом со ссылкой на информацию площадки пишет РИА Новости.

Через десять секунд после того, как стоимость иностранной валюты достигнет границ установленного диапазона, аукцион обновления запустится автоматически. Он продлится в течение 10 минут и 30 секунд. Из них 10 минут уйдут на подачу заявок, а в последние 30 секунд определится цена аукциона.

Такой подход станет аналогом дискретного аукциона на фондовом рынке. Обе процедуры позволяют избежать остановки торгов при высокой волатильности. В Мосбирже назвали принципиальным отличием возможность видеть заявки в терминалах и приложениях, что позволяет иметь представление о настроениях на рынке.

На прошлой неделе Мосбиржа объявляла дискретный аукцион по акциям авиакомпании Utair после того, как с начала торгов их стоимость взлетела более чем на 20 процентов.

На фоне существенного падения объемов валютных торгов на площадке, о чем сообщают участники рынка, вероятность спекулятивных ростов курсов валют существенно выросла, что и заставляет площадку принимать меры.