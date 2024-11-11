К чему приведет инвестиционное соглашение России и Индии

Инвестиционное соглашение России и Индии приведет к расширению торговых связях между двумя государствами, заявил экономист Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что соглашения предполагают различные льготы и шаги навстречу для облегчения взаимных потоков инвестиционных средств.

© EPA/TACC

Индия для нас представляет существенный интерес как объект вложений капитала нашими компаниями для расширения своей деятельности. Соглашение предполагает различные льготы и шаги навстречу для облегчения взаимных потоков инвестиционных средств с нашей стороны и с индийской, — пояснил экономист.

По словам Беляева, инвестиционное соглашение предполагает взаимное размещение капитала на территории двух стран для производства продукции на месте. Он отметил, что оно может развиваться под разными предлогами или брендами. Эксперт допустил, что Индия может вложить деньги практически в любое производство, необязательно в собственное.

Экономист уточнил, что взаимный обмен инвестициями обычно строится в тех отраслях, в которых одна из сторон имеет наибольший опыт. Кроме того, обратил внимание эксперт, продукция должна иметь спрос на рынке.

Обычно такие соглашения и инвестиции, вообще торговые отношения, развиваются не только по одному руслу и по одному каналу. Каналы экономики взаимосвязаны. Если увеличатся инвестиционные потоки, значит, будут расширяться и торговые связи, — добавил Беляев.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ранее сообщил, что страна выступает за активизацию диалога об инвестиционном соглашении с Россией. Он указал на «рост внимания» Москвы к программе развития внутреннего производства Make In India.