В Госдуме предупредили россиян о последствиях трансформации рынка труда

«Высвобожденным» в результате трансформации рынка труда российским работникам придется искать новое место профессиональной деятельности. Об этом заявил вице-спикер Госдумы (ГД) Борис Чернышов, его слова приводит РИА Новости.

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К трансформации рынка труда, по его мнению, приведет более активное внедрение современных технологий на производстве. Речь идет в том числе об искусственном интеллекте (ИИ) и роботизации основных процессов, пояснил Чернышов.

На этом фоне, добавил он, профсоюзам будет необходимо заранее подготовиться к подобному развитию событий и позаботиться о перенаправлении «высвобожденных» работников в другие сферы. В противном случае, считает он, граждане подвергнутся рискам остаться без основной специальности.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал роботизацию производственных процессов прямым путем к преодолению острой нехватки квалифицированных кадров. Недостаток в ценных работниках, подчеркнул он, за последнее время приобрел критический характер и затронул все ключевые отрасли российской экономики. Выходом из кризисной ситуации, по словам Орешкина, могло бы стать внедрение современных технологий в логистике, промышленном производстве, а также в сегменте хранения и сортировки товаров.