Мигранта к "Калибру" не поставишь: Нехватка рабочих рук в России стала неприличной

Как показало исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), потребность в работниках для заполнения вакансий только за II квартал 2024 увеличилась на 10%, достигнув небывалой отметки в 2,7 млн человек. Наибольшее количество незакрытых рабочих вакансий зафиксировано в обрабатывающих производствах и торговле.

© Свободная пресса

Институт развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), проведя своё исследование, уточнил – около 91,4% всех компаний РФ испытывают кадровый голод. Более 54,7% специалистов не хватает промышленности, сельскому хозяйству недостает 47,2% специалистов, а строительному сектору – 38,3%.

Ряд экспертов, в частности, отмечает, что к сложившейся на рыке труда ситуации привели в первую очередь демографическая ситуация в стране и мощный отток мигрантов.

- Отсылки к демографической яме и оттоку мигрантов в попытках объяснить происходящее на рынке труда, что называется, уже набили оскомину, став дежурной отговоркой, – поделился с «СП» собственной точкой зрения на происходящее профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

- Это своего рода мантра, которая повторяется изо дня в день, начиная с 2018 года. На тот момент эти явления, действительно, достигли своего пика, однако потом они стали уступать свои лидирующие позиции другим факторам – снижению выхода на рынок труда молодежи, пандемии коронавируса, конкуренции со стороны других государств в связи с изменениями курса рубля к доллару и так далее.

Впрочем, на данный момент ситуация с рекордной нехваткой рабочих рук не была бы такой острой, если бы не действовал еще один немаловажный фактор – изменение структуры нашей экономики.

«СП»: Что вы имеете в виду?

- Сейчас нам потребовалось производить гораздо больше продукции, которой ранее мы производили немного либо вообще не производили. Соответственно, увеличилось количество вакансий в оборонно-промышленном комплексе. Военные предприятия стали работать в 2-3 смены, им просто потребовалось больше людей.

Вот что имеется в виду под изменением структуры нашей экономики – нам потребовалось больше людей прежде всего в обрабатывающей промышленности. В швейном производстве, в производстве квадрокоптеров, в сфере микроэлектроники.

Также не стоит сбрасывать со счетов продолжающуюся СВО на Украине. Предлагаемые добровольцам высокие заработные платы при заключении контрактов конкурируют с уровнем оплаты труда, образно выражаясь, на гражданке, поэтому определенное количество дефицитных рабочих рук утекает именно туда.

«СП»: То есть когда СВО закончится, ситуация с рекордным дефицитом рабочих рук рассосется сама собой?

- Я лично так не думаю. Ситуация не придет в норму. Хотя бы по той простой причине, что многие люди, получавшие в качестве контрактников приличные деньги, наверняка захотят сохранить этот уровень дохода. Соответственно, вряд ли они «в миру» будут подвизаться, скажем, в сельском хозяйстве, где уровень заработной платы изначально невысок.

Определенно кто-то из них, используя полученные льготы, попытается вообще изменить уровень, сферу и траекторию своей мирной трудовой деятельности. Поэтому некоторая часть оставленных на время СВО рабочих мест останется свободной.

В любом случае структурные изменения экономики будут продолжать влиять на состояние нашего рынка труда. Соотношение предложения рабочих мест и рабочих рук все равно будет приводить к некоторым дисбалансам в определенный момент времени.

«СП»: И даже гипотетическое увеличение квот завоза мигрантов не спасет нас от этого?

- Естественно, нет. Ну вы только представьте себе, где наш ВПК, а где мигранты. Они разве только улицы могут подметать где-нибудь неподалеку от какого-нибудь военного завода, а не в его обрабатывающих цехах трудиться.

Программа завоза мигрантов способна разве что частично, подчеркиваю – частично, решить проблему с низкоквалифицированной рабочей силой. Да и то лишь на какое-то время.

Неквалифицированных гастарбайтеров же не посадишь за штурвал, скажем, современного хлебоуборочного комбайна, максимум, где можно использовать их труд – в строительной сфере, при производстве каких-то простейших земляных работ и так далее. Проблему нехватки высококвалифицированных рабочих рук с помощью мигрантов решить не получится.

«СП»: А с помощью нового нацпроекта «Кадры», который должен запуститься с января 2025 года, получится?

- Об этом нацпроекте я могу сказать только, что он рассчитан на то, чтобы более оперативно реагировать на структурные изменения экономики.

Больше тут сказать нечего, поскольку туда просто включены все те пункты, которые и так реализуются уже сейчас – и подготовка кадров под целевые рабочие места в вузах и ссузах, и переобучение безработных, и все такое прочее. Чего-то кардинально нового тут уже не придумаешь.

«СП»: Как же нам тогда производительность труда-то улучшать с таким рекордным дефицитом кадров?

- А производительность труда – это не про нехватку рабочих рук, а совсем про другое.

Это, например, про увеличение масштабов производств. Чем больше производство – тем меньше затраты труда на единицу продукции. Так называемая экономия на масштабе.

Но прежде всего это про рост оснащенности производства. Скажем, сталь можно выплавлять в домнах по технологиям XVIII века, а можно путем электролиза по технологиям века двадцатого. Если мы не будем обновлять оборудование и улучшать технологии, мы производительность труда не повысим.

Сколько ни повышай квалификацию рабочего, у него все равно только две руки и две ноги, работа по нормам и восьмичасовой рабочий день.

Если он начинает работать сверхурочно, он устает, начинает чаще болеть, производительность труда снижается. Это нерациональное использование трудовых ресурсов.

Без технологического прорыва повышение производительности труда невозможно.

Если сегодня в Европе повсеместно штукатурку кладут автоматы, замещая разом четырех работников, то у нас до сих пор это делается "по старинке" – через шлепки раствора на стену из ведра ручным мастерком. О каком повышении производительности труда в этом случае вообще может идти речь?

«СП»: Но совершенствование технологий приведет к уменьшению потребности в физической рабочей силе, разве не так? Мы не рискуем от рекордного дефицита кадров свалиться в другую крайность – высокую перманентную безработицу?

- Изменение технологических процессов не равно прямому сокращению персонала. Это сложный процесс, при котором некоторая часть квалифицированных рабочих рук однозначно высвобождается, но за счет этого появляется возможность с помощью высвободившихся трудовых резервов масштабировать производство. Открывать, скажем, новые цеха и так далее.

Если бы связь между улучшением технологий и снижением потребности в персонале была бы столь прямой, мы бы имели сейчас картину застойной безработицы. Посмотрите, насколько прогрессивной стала, например, автомобильная отрасль со времен Генри Форда. Тот использовал ручной труд, а сейчас конвейер полностью автоматизирован. Да, число рабочих рук непосредственно на конвейере сократилось, но безработица не выросла, потому что люди ушли в смежные направления – сборку подвески, коробки передач и так далее, появилась возможность увеличить объемы производства.