Общие затраты на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Курской области превысят 700 млрд рублей. Об этом во время оперативного совещания заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

"Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 млрд. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области - более 700 млрд", - сказал он.

Смирнов подчеркнул, что учитывается ущерб предприятий, АПК, социальных учреждений, коммунальной инфраструктуры и прочих объектов.

Ранее глава региона заявлял, что свыше 100 млрд рублей понадобится на восстановление домов, поврежденных в результате массированной атаки ВСУ, а также выплату компенсаций за утраченное жилье.