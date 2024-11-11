Курс биткоина трижды побил рекорд после победы Трампа

В ходе торгов в понедельник, 11 ноября, курс самой популярной в мире криптовалюты — Биткоина — обновил очередной исторический максимум и впервые в истории пробил отметку в 84 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Ближе к 18:45 по московскому времени котировки криптовалюты в моменте превысили отметку в 83,98 тысячи долларов. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту превышал пять процентов. К 18:50 котировки самой популярной в мире криптовалюты незначительно снизились примерно до 83,86 тысячи долларов. Тем не менее, темпы роста к тому времени составили 5,25 процента. А уже к 19:05 котировки достигли уровня в 84,65 тысячи (плюс 6,28 процента).

Нынешний рекорд — не первый с момента победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. С 6 ноября курс биткоина обновляет уже третий исторический максимум. Сначала, 7 числа, самая популярная в мире криптовалюта впервые пробила отметку в 76 тысяч долларов, а 8-го — преодолела психологическую планку в 77 тысяч. Таким образом, за последние несколько дней курс биткоина поднялся почти на 8 тысяч долларов.

До этого долгие годы котировки криптовалюты не могли пробить отметку в 74 тысячи долларов. Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру» связал резкое укрепление курса биткоина в том числе с неопределенностью вокруг дальнейшей политики Трампа после победы на выборах. В подобные моменты, отметил он, спекулянты обычно стремятся уйти в актив, который, по их мнению, может спасти их сбережения от различного рода катаклизмов. Однако в дальнейшем традиционно наступает период коррекции, поэтому ожидать роста курса биткоина до 100 тысяч долларов в среднесрочной перспективе не стоит.