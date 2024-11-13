Эксперт объяснил причины скачка цен на подсолнечное масло

В России заметно подорожало подсолнечное масло, экспортная стоимость за год выросла на 43,2%. Главная причина — это ситуация на мировом рынке, но также цены тянут вверх проблемы с другими видами масел. В частности, резкое подорожание сливочного масла не могло не сказаться на растительном, объяснил в беседе с 360.ru доктор экономических наук, профессор, экс-замглавы Минсельхоза Леонид Холод.

Стоимость подсолнечного масла формируется, исходя из цен на сырье, его переработку и транспортировку — все это за последнее время заметно подорожало.

При этом сильно друг на друга в плане цен влияют пальмовое и подсолнечное масла — дефицит первого не может не сказываться на росте потребления второго. Это касается промышленности, так как, к примеру, пальмовое масло используется в кондитерской отрасли — его нехватку компенсируют подсолнечным. Поэтому важную роль в сложившейся ситуации сыграло сокращение поставок пальмового масла на российский рынок, объяснил Холод.

«Кстати, подорожание сливочного масла переключает часть спроса на подсолнечное. Это, конечно, не полноценный заменитель, но все же», — добавил экономист.

Он пояснил, что на растительное масло могли перейти на многие любители сливочного после скачка цен, особенно с учетом того, что оливковое, виноградное или пальмовое масла популярностью не пользуются.

Напомним, специалисты отмечают, что рост мировых цен на пальмовое масло, которое с начала 2024 года подорожало примерно на треть, также стимулирует повышение спроса на подсолнечное. В то же время на фоне логистических трудностей за девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в РФ сократились на 8,7% и составили 638 тысяч тонн.