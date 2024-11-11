Российские склады стали одними из крупнейших в мире

Российский рынок складов вошел в топ-5 мировых рынков складской недвижимости. Всего в России сейчас насчитывается 55,6 млн кв. м складов классов A и B (и это самый большой сегмент коммерческой недвижимости). По этому показателю наша страна уступает лишь США, Канаде, Китаю и Франции. При этом российские склады опережают рынки Германии, Великобритании и Саудовской Аравии, отмечают в IBC Real Estate.

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В этом году на склады пришелся рекордный объем инвестиций в 163 млрд руб. (по данным на октябрь), рассказал на выставке-конференции Mallpic в Сочи руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Объем купленных и арендованных помещений на 43% опережает показатели прошлого года. Это опять же больше, чем объем сделок на большом и более развитом складском рынке Германии. Ставки аренды также бьют рекорды - в последние два года, отметил Бумагин, они растут примерно на 50% за год. В 2025 году, по мнению экспертов IBC Real Estate, рост ставок аренды складов замедлится, а спрос стабилизируется на уровне 2,3 млн кв. м.

Ставка аренды на уже существующие складские площади и на те, которые строятся спекулятивно, расти практически перестали, отмечает партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко. Дефицит есть, но в среднем в 2025 году ставки будут держаться в диапазоне 11-12 тыс. руб. за кв. м в московском регионе и 9,5-10 тыс. руб. в других. Ставка в складах, которые строятся под конкретного арендатора, будет очень сильно зависеть от размера и динамики ключевой ставки ЦБ.

Сейчас, отмечают эксперты CORE.XP, ситуацию на рынке складской недвижимости определяет ограниченное количество компаний, которые занимаются интернет-торговлей. Доля маркетплейсов возросла до 85% от общего объема поглощения, а спрос на аренду складов со стороны других участников рынка упал почти в 2,5 раза. Это очевидный вопрос и вызов, отметили аналитики.

Ряд товаров в ближайшие пять лет почти полностью уйдут в онлайн-торговлю, считает гендиректор агентства "INFOline-Аналитика" Михаил Бурмистров. Это косметика, парфюмерия, фешен-товары, бытовая и компьютерная техника. В то же время онлайн-продажи продуктов питания и быстрой их доставки замедляется, отметил он. Доставка на дом курьером стоит сейчас "как космический корабль", сказал он. Только несколько продуктовых ретейлеров (высокого ценового сегмента) получают прибыль от доставки. Остальные в лучшем случае выходят в ноль, но постепенно с учетом роста стоимости денег это будет все более накладно.

По сравнению с октябрем 2023 года предложение складов выросло на 25%, спрос на их покупку - на 30%, сообщает "Авито Недвижимость". Рост спроса на коммерческую недвижимость в целом можно связать с развитием внутреннего производства и практиками импортозамещения: новым предприятиям нужно хранить и реализовывать свои товары, а также развивать дилерские сети в разных городах страны, считает директор по продажам категории "Коммерческая недвижимость" "Авито Недвижимости" Виктория Сафронова.