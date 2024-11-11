Биткоин в очередной раз обновил рекорд стоимости

Курс платежной системы биткоин в очередной раз обновил собственный рекорд стоимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным торгов, цена биткоина выросла до 87 тысяч долларов. Отметим, что 11 ноября биткоин показал уверенный рост, а также уже несколько раз обновил собственный рекорд стоимости — с 83 тысяч долларов. При этом рост биткоина продолжается уже неделю. Всего за это время криптовалюта подорожала на 23%.

Ранее биткоин преодолел отметку в 80 тысяч долларов.