Банк России опроверг информацию о снижении ключевой ставки в марте 2025 года, которую якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила перед депутатами в Госдуме.

"Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория ключевой ставки опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров Банка России 25 октября 2024 года", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова написала в своем Telegram-канале, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ заявила, что с марта 2025 года ставка ЦБ будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года.