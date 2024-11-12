В ЕС раскрыли сроки согласования 15-го пакета санкций против России

Европейский союз (ЕС) начал работу над 15-м пакетом санкций против России и планирует согласовать его к 19 ноября.

Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источники.

«Мы надеемся, что обсуждение новых ограничений против России в Совете ЕС начнется в течение срока председательства Венгрии», — передает портал слова дипломатического источника, который предпочел остаться анонимным.

9 ноября верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России.

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. В новый санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.