В России подорожают елочные игрушки

Елочные игрушки и украшения в этом сезоне подорожают на 10-20%. Как сообщает «Парламентская газета», об этом заявил гендиректор одного из крупнейших российских производителей елочных игрушек и украшений из стекла Николай Коломеев.

По его словам, цена вырастет из-за увеличения стоимости упаковки и трат на аренду складов, повышения налоговой нагрузки и инфляции. Кроме того, свое влияние вносит колебание курса валют — компании не смогли окончательной перейти на отечественные материалы и их зависимость от импорта составляет около 50%.

Коломеев заверил, что его производство не планирует поднимать цены, однако в целом по рынку будет «динамика на повышение». Он призвал покупать украшения уже сейчас — ценники будут постепенно расти и достигнут пика к началу января.

«Скорее всего, подорожание примерно еще на 20% будет и в следующем году, так как уже сейчас поставщики сырья заявили о том, что будут поднимать цены на свою продукцию», — заключил предприниматель.

Ранее владелец сети магазинов живых елок Владислав Пухарев рассказал, что этой зимой новогодние деревья подорожают на 10%. Рост цен на импортные премиальные пихты ожидается на уровне 20%.