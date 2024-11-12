Генпрокуратура начала проверку после повышения цен на молоко

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить информацию о повышении цен производителями молока. Об этом 12 ноября сообщается на странице надзорного ведомства в соцсетях.

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К проверке привлекли специалистов Федеральной антимонопольной службы, Минпромторга и Минсельхоза. Правоохранителям предстоит дать принципиальную оценку действиям предпринимателей, учитывая особую социальную значимость молочной продукции.

В случае выявления нарушений прокуроры примут меры реагирования, чтобы пресечь необоснованный рост стоимости молока и защитить права россиян, уточнили в Генпрокуратуре.

Как писала «Парламентская газета», ранее глава Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных назвал недостаточные объемы производства сырого молока одной из причин подорожания сливочного масла. С января по сентябрь цены на продукт поднялись более чем на 17 процентов, за минувшую неделю — еще на 1,4 процента. Власти стремятся стабилизировать стоимость масла за счет его импорта, в частности — из Турции, Ирана, Индии и ОАЭ.