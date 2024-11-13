Биткойн четвертый раз за день обновил исторический максимум

Стоимость биткойна четыре раза за сутки обновила исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 17:31 мск, криптовалюта преодолела отметку в $90 тыс. и в моменте достигла рекордных $90 088.

К 17:52 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $91,515 тыс.

По данным на 18:45 мск, стоимость криптовалюты преодолела отметку $92 тыс. и торговалась на уровне $92 169.

По состоянию на 19:15 мск, биткойн снова ускорил рост и находился на уровне $93,265 тыс. К 22:20 мск биткойн замедлил рост и находился на уровне $90,159 тыс.

Таким образом, цена криптовалюты четыре раза за сутки установила новый исторический максимум.

О биткойне

Ранее эксперты сообщали ТАСС, что Bitcoin в ближайшие дни может легко взять отметку в $100 тыс. и продолжить дальнейший рост - вплоть до $300 тыс. в текущей фазе роста. При этом технические коррекции, которые при отсутствии серьезных негативных факторов будут выкуплены, практически не исключены.

По мнению экспертов, рост цены криптовалюты обусловлен несколькими факторами. Важную роль играют обещания Дональда Трампа, включающие амбициозные планы по трансформации США в глобальный криптовалютный хаб и значительный пересмотр текущей регуляторной политики SEC. Он также обещал сформировать резервы из Bitcoin.

Повышенное внимание инвесторов к криптовалюте вызывает и то, что в периоды геополитических кризисов Bitcoin и стейблкоины часто рассматриваются как потенциальный "защитный" актив. Инвесторы часто ищут способы диверсификации и защиты от нестабильности на традиционных рынках. При этом коррекция в криптовалюте неизбежна.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".