Вучич: покупающим СПГ у США странам придется просить газ у России

Европейские государства, которые потребляют сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, будут вынуждены будут встать в очередь и просить у Москвы природный газ из России, предположил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Вучич высказал предположения о судьбе газового рынка в ходе двадцать девятой сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку c 11 по 22 ноября.

«Никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, потому что через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Ведь им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей», — разъяснил Вучич.

На фоне этого, пояснил президент, все встанут в очередь, в первую очередь те, кто запрещал российский газ, и будут просить Москву о возвращении поставок.

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Напомним, что главным поставщиком газа в Сербию и ряд других стран Европы является российский «Газпром». Вместе с тем, значительная часть государств ЕС отказалась от поставок энергоресурсов из России и закупает их у посредников и США.