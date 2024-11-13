Стало известно, на сколько подорожала «Селедка под шубой»

Стоимость приготовления традиционного новогоднего салата «Селедка под шубой» выросла на 12,2% по сравнению с сентябрем 2023 года. Как сообщает Life.ru, об этом заявила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Если в 2021 году затраты на приготовление салата составляли 199 рублей, то спустя три года ценники на продукты ощутимо выросли. Например, сейчас в Москве порция «Селедки под шубой» обойдется в 413 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня. При этом ближе к новогодним праздникам ситуация может ухудшиться — аналитики ожидают рост до 15-16% в рамках ежегодного декабрьского подорожания.

Из ингредиентов сильнее всего подорожали яйца и картофель — 22% и 43,3% соответственно. При этом их влияние на итоговую стоимость салата остается умеренным, поскольку эти ингредиенты составляют небольшую часть от общего веса новогоднего блюда.