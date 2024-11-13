Орешкин заявил о скором дефиците электроэнергии в России

Проблема дефицита электроэнергии может появиться в экономике России в ближайшие 5-10 лет в связи с активным развитием майнинга.

Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции Сбера "FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры".