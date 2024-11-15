Экономист рассказал, что будет с ценами на мясо птицы

Роста цен на мясо индейки в ближайшее время не будет, однако в перспективе это вероятно, поскольку осенью-зимой потребление белковых продуктов возрастает.

Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

«На фоне недостаточного производства говядины и роста цен на нее население будет переходить на более доступные белковые продукты. А осенью-зимой потребление белка традиционно растет», — сказал он.

Эксперт отметил, что на стоимость мяса влияют также импортные товары, а следовательно, и курс валют. Но, по словам Белхароева, предпосылок к подорожанию пока нет, однако есть вероятность, что производители будут сдерживать отгрузку мяса до середины декабря, чтобы не лишиться доходов.

Накануне доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова заявила, что ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и к праздникам цена на килограмм продукта может дойти до 13 тысяч рублей.