На Западе описали сценарий, способный обрушить цены на нефть

В 2025 году нефть может подешеветь до $30–40 за баррель с $70-80 за баррель в 2024-м, если страны ОПЕК+ откажутся от ограничений на добычу нефти.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на глобального руководителя отдела энергетического анализа в Oil Price Information Service Тома Клозу.

«Сейчас больше страхов по поводу цен на нефть в наступающем году, чем когда-либо за последнее время», — отметил спикер.

О крайне негативных последствиях подобного решения ОПЕК+ говорят и другие эксперты рынка. Так, энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник считает, что снятие ограничений на добычу нефти без учета спроса послужит началом ценовой войны за долю рынка, которая может привести к снижению цен на топливо до минимумов со времен COVID.

Запасы газа в Европе начали падать

В сентябре ОПЕК+ отложила планы начать постепенное повышение нефтедобычи на два месяца, до ноября, в попытке остановить падение цен на нефть. На днях картель продлил добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря.