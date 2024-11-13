Российскую нефть перестали продавать в Китай со скидкой

Российскую нефть ESPO (ВСТО) стали продавать в Китай с премией впервые с 2022 года. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает РБК.

Легкая и малосернистая ESPO — премиальная российская марка. Она продавалась с премией до 2022 года и, как правило, сравнивалась с ближневосточным бенчмарком Dubai, в отличие от основного отечественного сорта Urals, который привязан к североморской эталонной Brent. Сейчас премия на ESPO к Dubai составила 0,7 доллара за баррель. Скидки на сырье по данным на 6 ноября составили 1,9 доллара за баррель.

«Последние 2,5 года наблюдался дисконт, но в конце октября премия вернулась», — отметил аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян.

Эксперты объясняют тенденцию сильным спросом со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Как заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, спрос вырос как у независимых нефтепереработчиков, так и у государственных, как Sinopec. Дополнительно на ситуацию повлияли снижение в КНР поставок арктических российских сортов Novy Port, ARCO и Varandey и сокращение закупок иранской нефти.

«ESPO — наиболее востребованный в Китае российский сорт из-за его высокого качества и, что не менее важно, короткого транспортного плеча», — пояснил эксперт.

Долго тенденция не продлится, так как ее вызвали в том числе относительно низкие ставки фрахта и некоторое проседание отгрузок. С учетом прогноза по снижению спроса в Китае из-за плановых ремонтов НПЗ и возможной переориентации поставок саудовской нефти ввиду политики избранного президента США Дональда Трампа тренд может развернуться, добавил Мартиросян.

Во вторник, 13 ноября, организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) четвертый месяц подряд снизила прогноз роста спроса на нефть. Согласно ее оценкам, потребление углеводородов в текущем году составит 104 миллионов баррелей в сутки (б/с). Более слабые ожидания могут осложнить положение стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые уже перенесли запланированное на декабрь повышение нефтедобычи.