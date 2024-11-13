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По Севморпути по итогам года перевезут рекордные 37,6 млн тонн грузов

Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) по итогам года составит 37,6 млн тонн грузов, что станет рекордом.

По Северному морскому пути по итогам года перевезут рекордное число грузов
© РИА Новости

Об этом журналистам по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" сообщил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по Арктике Владимир Панов.

"На сегодняшний день по Северному морскому пути уже перевезли 33,1 млн тонн [грузов]. Если смотреть по сравнению с предыдущим годом, это примерно на 5,3% больше. И мы сейчас идем на очередной рекорд перевозок по Северному морскому пути - прогнозируется 37,6 млн тонн [грузов]", - сказал он.

При этом объем транзитных перевозок по СМП превысил 3 млн тонн. "Поставлен рекорд транзитных перевозок по Северному морскому пути, который достиг 3 млн 80 тыс. тонн. Это примерно на 43% больше, чем в прошлом году", - отметил Панов.

Экономика
Владимир Панов
Росатом