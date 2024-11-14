Как новые данные по инфляции отразятся на решении ЦБ по ставке

Инфляция в октябре ускорилась до 0,75% в месячном выражении по сравнению с 0,48% в сентябре, следует из данных Росстата. Минэкономразвития оценивает инфляцию в октябре в 0,68% (в сентябре — 0,66%). В годовом выражении, по данным Росстата, наблюдается замедление инфляции — 8,54% в октябре против 8,63% в сентябре. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что опубликованные данные по инфляции будут способствовать решению ЦБ в очередной раз повысить ключевую ставку на заседании 20 декабря.

Банк России поднял ключевую ставку с 19% до 21% 25 октября. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда допустила дополнительное повышение ключевой ставки. 11 ноября зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что октябрьские данные по инфляции и росту кредита не сильно отличаются от сентябрьских.

Оценку Заботкина подтверждает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. По его словам, показатели прошли если не по верхней границе, то немного выше октябрьского прогноза ЦБ. Если картина не поменяется и в ноябре, то 20 декабря последует новое повышение ключевой ставки.

Октябрьские показатели по инфляции укладываются в «широкую вилку» ожиданий регулятора, но этих цифр — с учетом первых недельных данных за ноябрь — недостаточно для того, чтобы ЦБ отказался от следования жесткой ДКП, заданной октябрьским решением, считает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Она напомнила про отложенный эффект влияния ключевой ставки: по ее мнению, октябрьское повышение скажется в I квартале 2025 года. При этом как промежуточный результат Донец отметила снижение спроса на непродовольственные товары.

Военные и социальные нужды будут финансироваться, и инфляционный эффект от этих потоков все равно будет, указал начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. В такой ситуации необходимо чем-то пожертвовать, отмечает он.

«Если темпы инфляции останутся на какое-то время вблизи 8%, мы это переживем», — резюмировал Бессонов.

По итогам октябрьского заседания регулятор не только повысил ставку, но и дал жесткий сигнал, говорящий о возможности повышения ставки на заседании в декабре, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. На его взгляд, в декабре Центробанк действительно может продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, подняв ставку до 22–23%, чему способствуют преобладание проинфляционных рисков и высокая траектория по инфляции.