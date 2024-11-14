Мишустин потребовал отслеживать цены на внутреннем рынке

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке.

На совещании по экономическим вопросам председатель правительства обратил особое внимание "на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения".

"Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке", - указал глава кабинета министров, пояснив, что от цен и их динамики зависит уровень реальных доходов граждан. "Надо также постоянно мониторить ситуацию в приоритетных секторах, которые помогают развивать экономику предложения", - подчеркнул Мишустин.

Он уточнил, что "это те сферы деятельности, которые потенциально смогут повысить производительность труда, увеличить объемы выпуска продукции".