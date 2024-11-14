Мишустин назвал главные направления развития экономики России

Внедрение инноваций, наращивание производственных мощностей, развитие сельского хозяйства являются главными направлениями развития отечественной экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, для правильного выстраивания льготных программ важно определить главные направления развития экономики страны. Глава кабинета министров заявил, что в первую очередь для России важна «разработка и внедрение инноваций, отечественных решений для достижения технологического лидерства, особенно в станкостроении, в робототехнике, в микроэлектронике и других значимых секторах».

Помимо этого, Мишустин отметил необходимость увеличения производственных мощностей и расширения сферы услуг в образовании и туризме. К приоритетным направлениям он также отнес отрасли, которые имеют ценность для внутренних потребителей и внешних рынков. К ним Мишустин отнес сельское хозяйство и химическую промышленность.

12 ноября Мишустин заявил, что рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил 4%. По его словам, подобное произошло, несмотря на беспрецедентное давление в этом году. В ряде случаев по динамике рост ВВП России значительно превзошел тех, кто вводил санкционные меры против Москвы.